Tom Cruise legújabb filmjében (amit mi is imádtunk) kiemelt szerep jut a Norvégiában Preikestolennek vagy Prekestolennek nevezett sziklának. Igaz, egy indiai helyszínt játszik a filmben, de ezen most ne akadjunk fent. A Lysefjorden nevű fjord fölé magasodó, 600 méter magas sziklára fel lehet mászni vagy éppen felgyalogolni, utóbbi 4 kilométeres sétát jelent, de ez nem riasztja el azt az évi kb. 200 000 turistát, aki erre jár. A kilátás tényleg elképesztő, az meg még erre is rátesz egy lapáttal hogy a Mission Impossible 6-ot pár napja itt is bemutatták egy óriási szabadtéri vásznon, úgy 2000 fős közönség előtt, akik TUTI ujjongtak (nagyon helyesen), amikor a filmben először feltűnt az ikonikus szikla.

