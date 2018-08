A képen egy Kino Kaoru nevű japán férfi és kislánya látható az AsiaPOP Comicon 2018-on, pár nappal ezelőtt Thanosnak és Gamorának öltözve (a Marvel-univerzum két ikonikus alakja, apja és lánya a képregényekben és filmekben is). A jelmezek 600 dollárba kerültek és kb. 30 óra alatt rakták össze őket. A linken van egy videó is, az még jobb. (via)