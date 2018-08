A jó Arnold a napokban többször is tiszteletét tette Budapesten, az Instagramján pedig elérhető közelségbe hozta követőinek a várost. A hétvégén például a Parlamentnél bringázott. Hétfőn viszont olyat látott, amit korábban még nem: egy vízibuszt. Ezen a járművön aztán csodálkozott is egy nagyot. A végén meg még be is szól szegény járműnek.