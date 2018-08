István segítségkérő levelet írt nekünk, aminek bár nem szoktunk helyt adni, most kivételt teszünk. Egyrészt mert nagylelkűsége miatt ő került bajba, másrészt mert tündéri képeket mellékelt a sztorijához. Íme:

Szóval István egyszer csak arra lett figyelmes, hogy valakinek nem 1-2 kiscicát, hanem egy 5 főt számláló almot sikerült kidobnia egy budapesti parkolóban, és a kocsik közé engednie. Kolléganője segítségével szerencsére sikerült épségben összeszednie őket, majd állatorvoshoz vitte és beköltöztette őket az egyik szobájába.

5 Galéria: Valaki kidobott öt kiscicát egy parkolóban Fotó: Olvasónk, István / Index

Azonban bármennyire is cukik ezek a 4-8 hetes cicusok nem maradhatnak nála, mivel neki is van egy macskája, és ebben a helyzetben szeparálnia és zsilipelnie kell a saját otthonát. Két cicát már sikerült elpasszolnia, azonban a másik háromnak sehogyan sem sikerül gazdit találni, pedig már minden fórumon próbálta. Igen, az állatmenhelyek is tele vannak - bár ide csak végső esetben adná be őket.

István úgy került bele a bajba, mint Pilátus a krédóba, talán pont Ön lehet az, aki segít rajta. Ha megtetszik valamelyik, vagy akár mind a három cica, írjon nekem, és összekötöm Istvánnal.