A színésznő az Instagramon tett közzé egy képet magáról, amelyen Sharon Tate-ként, Roman Polanski brutálisan meggyilkolt feleségeként látható a Volt egyszer egy Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood) forgatásán.

Leonardo DiCaprio és Brad Pitt már korábban megmutatta, hogyan mutatnak majd Quentin Tarantino új, 1969-ben játszódó mozijában (rohadt vagányul), ami jövő augusztusban, Sharon Tate meggyilkolásának ötvenedik évfordulóján kerül majd mozikba.

DiCaprio egyébként odáig van a filmért, amiben egy csomó híres színész játszik.