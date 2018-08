A félmilliós délkelet-törökországi megye ugyancsak Batman nevű központjának polgármestere egyszer már előhúzta a denevérkártyát, amikor névbitorlás miatt be akarta perelni a Warnert, most ráérő török fiatalok indítottak egy petíciót azért, hogy a babszemalakú megye határait formálják a Batman-logó alakjára. Az ehhez szükséges 25 ezerből hétfőre már össze is jött 4000 támogató aláírás, keddre már 21 ezer. Szóval ha ön is el akarja ütni az idejét értelmetlen, de popkulturális relevanciával bíró (azaz MENŐ) akcióval, akkor hajrá!

(BuzzFeed)