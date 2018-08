Augusztusban is kutya meleg lesz, a hőségben különösen fontos az állatokra ügyelni - figyelmeztet a Nébih. Azt írják, óvni kell őket a tűző naptól, és folyamatosan biztosítani friss ivóvizet, zárt autóban még véletlenül sem szabad őket hagyni. A kutyák is kaphatnak hőgutát, a világos színű sertések pedig le tudnak égni a tűző napon, naptejjel kell őket bekenni. Az állatokkal történő utazásokat érdemes a hajnali vagy esti órákra időzíteni. A haszonállatok hosszú távú, 8 órát meghaladó szállítása során viszont a hőség szükségtelen szenvedésnek teheti ki az állatokat, ezért a hatóság ilyenkor átmenetileg megtiltja ezt, várhatóan nemsokára el is rendelik a tiltást. Bővebben ezekről itt olvashat.

Néhány jó tanácsot is ad a Nébih:

Mindig legyen tiszta, friss ivóvízük, ne szomjazzanak

Kánikulában ne futtassuk kutyákat, a nagyobb túrákat hagyjuk hűvösebb napokra. Reggel és késő délután érdemes sétáltatni.

Soha ne hagyjuk háziállatainkat a tűző napon kikötve vagy kocsiba zárva! Még árnyékban álló autóban és rövid időre sem.

Csökkenhet az állatok étvágya a hosszan tartó meleg miatt. Nedvesített vagy vizes alapú táppal növelhetjük az étvágyat és segíthetjük a vízpótlásukat. A napi adagot osszuk több részre!

Hűtés: vízzel permetezés, locsolás formájában, esetleg az ivóvíz hűtése jégkockával.

Kertben tartott kutyák esetében gondoskodjunk árnyékos (fedett), hűvös helyről, ahova az állataink behúzódhatnak a hőség elől.

Zárt épületben, lakásban tartott állatoknál gondoskodjunk a folyamatos szellőz(tet)ésről!

Idős, túlsúlyos vagy krónikus betegségben szenvedő állatoknak különösen megterhelő a nagy meleg. Ezekre az állatokra ebben az időszakban fordítsunk külön figyelmet, ellenőrizzük gyakrabban az állapotukat!

Figyeljünk a hőgutára jellemző tünetekre (lihegés, levertség, kábultság, magas testhőmérséklet, súlyosabb esetben görcsök, komatózus állapot) és azonnal forduljunk a kezelő állatorvoshoz a tünetek esetleges megjelenésekor

A Nébih közleményével egy időben a Magyar Rendőrség a twitterén pont ide illő képet posztolt: Pákó, az idős rendőrkutya állt modellt rendőrsapkában, nyakkendőben és hosszú ujjú ingben az év egyik legforróbb napján. Szemeit napszemüveg védte a káros sugárzástól. Amúgy vicces kép lett, reméljük, Pákó is jól van: