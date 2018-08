Ez itt fent a Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) című ABBA-klasszikus legújabb feldolgozása, az előadó Cher, illetve az autotune meg a kütyüparádé többi eleme. Értem én, hogy 2018 van, meg mittudomén, de ettől még nem kéne szétkúrni mindent, ami régen jó volt. Ennyire:

Cher egyébként egy teljes ABBA-feldolgozásalbumot kiad, ezekkel a nótákkal:

1. WATERLOO

2. GIMME, GIMME

3. DANCING QUEEN

4. CHIQUITITTA

5. NAME OF THE GAME

6.MOMMA MIA

7. ONE OF US

8. WINNER TAKES IT ALL

9. SOS

Meg lesz egy 10. is, de az egyelőre MEGLEPI. A végére meg a Gimme, Gimme egy tényleg frankó feldolgozása, csak az ízéért: