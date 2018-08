Elindult a világ első félig tengervíz alatti múzeumának építése.

Fotó: designboom.com

A Maldív-szigeteknek nincs olyan pontja, amely akárcsak 3 méterrel is a tengerszint felett helyezkedne el, éppen ezért a globális felmelegedés és a tengerszint-emelkedés erősen veszélyezteti a kicsi, India közeli országot. Az állam részben erre is szeretné felhívni a figyelmet, például akkor, amikor korábban a kormánya jelképesen a tenger alatt tartotta ülését, vagy amikor megnyitották az 5,8 Under Sea elnevezésű tenger alatti luxuséttermet.

Fotó: designboom.com

Most a Conrad Maldives Rangali Island nevű cég jelentette be, hogy megkezdi egy félig tenger alatti szoborpark és tengeri múzeum építését. A Shaviyani atollban felépülő létesítmény a Coralarium nevet kapta és fő célkitűzésének a maldív korallzátonyok védelmét tartja.

A múzeum 50 méterre található el egy népszerű strandtól, belsejében egy rozsdamentes acéllépcsőn közelíthető meg a nyírfából készült szobrok terme, valamint a különleges teknősöknek is helyet adó állatpark.