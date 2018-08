Szentestén vagy karácsony első napján történt, tavaly.

A kis, 18 éves besenyőtelki gyufaárus fiúnak elfogyhatott talán a fája, vagy eszébe jutott, hogy a karácsonyhoz fa illik, vagy hogy a karácsony akkor szép, ha kerítésen átlép. Ki tudja.

Ami biztos, hogy fogta magát és egy besenyőtelki családi ház kerítését, majd utóbbit letaposva a ház udvarán álló akácfát is. Meg mellé egy fejszét (baltát? láncfűrész?), és akkurátusan kivágta, majd elszállította a fát. Hogy mire használta volna, nem tudni, a rendőrök ugyanis időben rajtaütöttek, és megtalálták őt is, a fát is. Mondhatni, ráfázott.

Lopás miatt indult ellene eljárás, ami most az ügyészségre került, derül ki a rendőrség közleményéből.