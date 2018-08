Sajátos módját választotta egy Andy Pardy nevű angol fickó a brexit elleni tiltakozásnak. Ráírta Európa térképére, hogy "Stop brexit", és az így létrejött útvonalat utazza be a furgonjával. Több mint 30 ezer kilométert tesz meg. Jelenleg Finnországban van, azaz a Stop első három betűjét már letudta. Bejárja a skandináv országokat, egész Nyugat-Európát és a brexit x és i betűjének köszönhetően Magyarországon is átutazik majd. A 32 országot érintő utazást Spanyolországban fejezi be október végén.

A 28 éves Pardy ezzel az EU egyik legnagyobb vívmányára, a szabad mozgásra és a belső határok eltörlésére akarja felhívni a figyelmet. Utazását ön is nyomon követheti a projekt honlapján, a Facebookon, a Twitteren és az Instagramon is. Azt, hogy éppen most hol tart, ezen az online térképen láthatja. (via Euronews)