A steak egy nagyon jó dolog, legalábbis természetesen annak, aki szereti. Ennek nyilván ára van, meg nem mindenki szereti a marhahúst, így van, aki csirkéből, disznóból, halból vagy akár tofuból készíti vagy készítteti el. Ez így rendben is van, teljesen érthető, de el nem tudom képzelni, mi játszódhatott le annak az embernek a fejében, aki kitalálta, hogy napokig pácoljon húspácban görögdinnyét, majd azt süsse meg steakként. Még videón is ijesztően néz ki, az állagát, a húsfűszeres, kisütött, édes dinnye ízét pedig elképzelni is rossz (legalábbis nekem):