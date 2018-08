New Jersey-ben, a saját golfpályáján fogadta a róla elnevezett motoros társaság tagjait Donald Trump egy közös fotózásra. A Bikers for Trump az elnökválasztási kampány óta kíséri Trumpot, tagjai főleg veteránok, leszerelt katonák - közülük is már csak azok, akik elnézték neki, hogy a kereskedelmi vámok bevezetésének tervére a Harley Davidson például elköltözik Amerikából.

A Bikers for Trump nem csak motorozással foglalkozik: rendszeres résztvevői a Trump-párti tüntetéseknek, de a Trump-ellenes megmozdulásokon is fel szoktak vonulni demonstrálni. Nehéz nem párhuzamot vonni Trump motorosai és Putyin farkasai között.