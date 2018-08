Óriási eső zúdult a hétvégén New Jersey-re, egyes területeken, így Little Fallsban is szükségállapotot rendeltek el vasárnap a hatalmas vízmennyiség miatt.

Ott a Peckman folyó áradt meg, és eközben elvitt egy fél autókereskedést: a kocsik egészen egy hídig jutottak, a hírek szerint legalább 16 használt és új Dodge, Jeep és Ram lett az áradás áldozata.

via Jalopnik