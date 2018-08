A Szomszédokat vagy a Barátok köztöt azért is lehet a maga nemében szórakoztatónak – tehát kínosan nevetségesnek – tartani, mert a párbeszédek olyanok benne, mintha az íróik soha, de tényleg soha senkivel nem beszélgettek volna életükben. Szerencsére Mucsi Zoltán-féle Tóth János-sorozat egyik részéhez írtak egy olyan csodás párbeszédet – illetve sokat is, de ennek a zsenialitása csak most tűnt fel, hogy coubosították –, ami abszolút életszerű.

A munkahelytől a magánéletig végtelen olyan helyzetet el tudok képzelni, ahol a beszélgetés ívét gyönyörűen fel lehet építeni így. Amúgy ezen a Youtube-linken pedig egy csodás kollázs található a Tóth János-filmekből a Magyarok kalandjai Xenofóbiában témakörben).