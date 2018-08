A Vakondok dokumentumfilm-sorozat negyedik részéről írtunk már tavaly: a Matusik Szilárd rendezte Vakondok 4 - Végigjátszás című film másfél órában mutatta be, hogyan indult be Magyarországon még a szocializmusban a videojáték-fejlesztés, majd a kilencvenes években és a kétezres évek elején milyen magyar szereplői voltak a piacnak. Aki kicsit is gémer, annak nagyon érdekes az egész, főleg a nyolcvanas évek hőskorszakának sztorijai, itt megnézhető az egész film.

Matusik közel ötven interjút készített a filmhez, és ilyen mennyiségben nyilván mindenkitől csak pár perc kerülhetett a vágott anyagba. Ínyencek most a kimaradt részt is megnézhetik, a Vakondok 4 ugyanis gyűjtői Blu-Ray kiadást kap, 40 órányi extrával. Illetve kap, ha összejön rá a pénz, mert a Blu-Ray gyártási költsége elég magas, a tervezett 500 példány esetében is. Indiegogón lehet megrendelni, illetve megtámogatni, a kiadás 25 dollárért már kapható, és a kampány máris 40 százaléknál tart. A kampányfilmből úgy tűnik, egyszeri lehetőség, ezt a kiadást csak most, csak így lehet megszerezni.