Marie Avgeropoulos, aki Octavia Blake-et alakítja a The CW posztapokaliptikus sci-fi-sorozatában, a valóságban is keménykedik (a sorozatban egy elég vérszomjas, sőt kannibál nőt alakít), olyannyira, hogy a faszija kénytelen volt ráhívni a rendőrséget, mert ütlegelte. De annyira, hogy a helyszínre kiérkező rendőrök a külsérelmi nyomok láttán le is tartóztatták a színésznőt, és csak 50 000 dolláros óvadék ellenében engedték el. Avgeropoulos barátja szerint a gondot egy gyógyszer okozta, ami az elfogyasztott borral együtt kicsit megtréfálta a nő szervezetét.