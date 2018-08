A dél-németországi Karlsruhe városában a rendőrség sietett annak a férfinak a segítségére, akit üldözőbe vett és terrorizált egy mókusbébi. A beszámolók szerint a halálra rémült névtelen telefonáló sehogy sem tudta lerázni magáról az apró rágcsálót.

A hajszának akkor lett vége, amikor a mókus elaludt, mert annyira kifáradt a férfi hajkurászásában.

A rendőrség szóvivője, Christina Krenz elmondta, hogy azok a mókusok, akik elveszítik az anyjukat, és helyettesítőt keresnek maguknak, nagyon kitartóak és ragaszkodók tudnak lenni.

– fűzte hozzá.

Úgy tűnik, hogy az apróságnak jó helye lesz, mert a rendőrség új kabalája lett, a mókust már el is keresztelték Karl-Friedrichnek.

„Hilfe, ich werde von einem #Eichhörnchen verfolgt!“ Eventuell mit diesen Worten richtete sich am Do, gegen 8:00 Uhr früh, ein Mann an den Karlsruher Polizeinotruf.



Zur PM: https://t.co/QwOz51pXH8



Eure #Polizei #Karlsruhe pic.twitter.com/hMIeu6g0tS