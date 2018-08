Korábban írtunk róla, hogy négy magyar filmnek is sikerült bekerülnie a montreali filmfesztivál (Montreal World Film Festival) programjába. Most viszont kiderült, hogy Nagypál Orsi Nyitva című filmje, illetve további három másik is meghívást kapott az A-kategóriás fesztiválra. A Nyitva a Fókusz elnevezésű (Focus on World Cinema) szekcióban lesz majd látható.

A film előzetesét itt lehet megnézni, Radnay Csilla és Kovács Lehel főszereplésével a történet egy hosszú évek óta együtt élő párról szól, akik megpróbálják visszahozni a szenvedélyt a kapcsolatukba. A Nyitva forgatásán az Index is ott járt, beszéltünk a rendező Nagypál Orsival és a két főszereplővel is arról, hogy milyen társadalmi témákkal foglalkozik majd a romantikus komédia.

A hazai bemutató október 18-án lesz.

Ott lesz még Montreálban Sándor Pál Vándorszínészek című filmje, Elek Dóra Világlátó Baltazár című dokumentumfilmje és Molvay Norbert Jövő szerdán című rövidfilmjét is megnézheti a kanadai fesztivál közönsége.