A mai nap nagy híre, hogy a nálunk forgató Arnold Schwarzeneggert nem engedték be az Andrássy úti Gucci üzletbe. Persze nem osztogatnak, hanem fosztogatnak, így most is kiderült, hogy nem arról volt szó, hogy kizárták, hanem csak egyszerűen sokan voltak a boltban, és a luxusüzlet szigorú szabályai szerint ilyenkor a következő vásárló csak akkor mehet be, ha valaki kijön. Szerencsére nem szorult mindenhol az utcára, a Szent István Antikvitásba például bejutott, bár azt nem tudjuk, hogy vett-e valami régiséget.