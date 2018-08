Még hogy telt ház, meg tolongás, meg nulla intimszféra a Szigeten, meg sorállás vécék és a kevés jó kajálda előtt! Kedves turisták, ha tudni akarjátok, mi az a sorban állás, próbáljatok meg az amúgy tök jó ötletnek tűnt reptéri busszal kijutni a reptérre. Akkor majd ez történik veletek.

A fenti fotót a Közlekedő Tömeg Egyesület készítette csütörtök délután, még az időpont is látszik, háromnegyed ötkor. Majd fél hatig még jó párat, amin az észak-koreai, rizsosztással egybekötött Kim Dzsongun-dedikálások hangulatát idézi a tömeg. Az egyesület szerint a repülőtéri buszjárat „ahogyan az elmúlt hét több napján, úgy a mai napon is súlyosan leszerepelt. Egymás után úgy indultak a buszok, hogy már a végállomáson nem lehetett felférni, több száz ember várt hiába vagy utazott embertelen zsúfoltságban csak ma kora este”. A Közlekedő Tömeg továbbra is azt javasolja, hogy a reptéri busz a nappali órákban egész nap 10 percenként induljon.