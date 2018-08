Természetesen ez egy beugratós kérdés, bár a kérdésbe finoman bele is van kódolva a válasz. Ami ugyanis 5.

Magyarország kicsi ország, egyetlen közepe van, de az legalább egy természetvédelmi területen álló, vörösfenyő borítású vasbeton gúla, ami olyan magas, mint a magyarok száma a grosicsbuzánszkylórántlantos óta: 11 méter. Na jó, maximum kettő, valahol a történelmi, nagy Magyarországnak is volt egy, ha jól rémlik, Szarvas táján. Ausztráliának bezzeg öt van.

Fotó: Geoscience Australia

De komolyan, ez hogy lehet? Angolul itt viszonylag részletesen fel is sorolják, melyik középpont mi alapján középpont, de röviden, leegyszerűsítve magyarul is jöjjenek a megoldások.

Van egy módszertan, ami a hagyományos papíralapú térképek készítésénél használt vetületekkel számolva állapítja meg az ország középpontját. Ez azonban csak a nagy szárazföldi területekkel számol. Egy másik, a súlyponti módszertan a tengerparti sávok 50 ezer digitalizált adatpontját is figyelembe véve állapítja meg a középpontot (Centre of gravity method). 1988-ban kétéves, szintén súlyponti számításos módszerrel állapították meg a Lambert gravitational centre-t az ország középpontjának, de számolják középpontként a tengerparttól való legtávolabbi pontot (Furthest point from the coastline), és van a Median point, ami egy viszonylag egyszerű módszertannal úgy készült, hogy Ausztrália köré egy téglalapot rajzoltak, annak meghúzták az átlóit, aztán ahol ezek találkoztak, csókolom, ott a középpont. Ami egyébként, ha ránéz a fenti képre, a különböző középpontok között is leginkább a középső.