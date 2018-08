Hamisított, gagyi névjegykártyákat osztogat Gorka Sebestyén, Donald Trump egykori, magyar származású tanácsadója. A Mediate nevű oldalon bukkant fel a Fox News csatorna névjegykártyájának tűnő, valójában házilag gyártott névjegykártya, amin Gorka elérhetőségei szerepelnek az eredetire csak nyomokban hasonlító Fox-logó alatt. Az egyelőre nem világos, hogy milyen alapon osztogatja az ál-foxos kártyákat, és erre ő sem reagált a lapnak.

Gorka híres arról, hogy nagy vehemenciával tolja különböző tévéműsorokban a Trump-politika érveléseit, az elnök állítólag imádja is érte. Mégis távozni kényszerült az elnök mellől. Gorka ugyanis Trump tanácsadója volt, akkor rúgták ki, amikor patrónusa, a korábban a Breitbart nevű alt-right portált irányító Steve Bannon is távozott a Fehér Házból.

A Trump-adminisztráció hivatalba lépésekor a fideszes média egy része rögtön elkezdte sztárolni Gorkát, noha tudni lehetett, a korábban magát a magyar politikában is kipróbáló Gorka még a kétezres évek közepén szakított Orbánnal és a Fidesszel. Egy tavalyi interjújából pedig az is kiderült, az eltelt évtizedben sem vált a magyar kormányfő rajongójává. Gorka ugyanis a következőket nyilatkozta: „Értem, hogy az Orbán-kormány próbál a két tengely, a NATO és a moszkvai érdekek között lavírozni, de ezek értékrendje ellenkezik egymással, így

előbb-utóbb dönteni kell, hogy Nyugat-párti és nyugat-európai értékrendet követ Budapest, vagy nem. És ezt nem lehet az örökkévalóságig halogatni.

Később Gorka egy másik interjújából az is kiderült, hogy a magyar kormányból kiszorított, EU-biztosként Budapest politikájával több alkalommal is nyíltan kritikus Navracsics Tiborral ápol baráti viszonyt. Hogy a szimpátia Budapesttel nincs meg, az közvetve akkor is kiderült, amikor kinevezése után pár hónappal Gorkát az amerikai sajtó antiszemitizmussal vádolta, és a hazai politikai élet figurái közül egyedül a már említett Navracsics kelt a védelmére egy amerikai lapban.