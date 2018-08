76 éves korában, 2018. augusztus 16-án meghalt a soul királynője, Aretha Franklin. Ez a nap, mármint augusztus 16-a a híres halálesetek napja.

1948-ban a baseball-legenda Babe Ruth is ezen a napon halt meg, a Bambino becenév mellett gyakran hívták The Sultan of Swatnak, vagyis az Ütés Szultánjának, de 1977-ben Elvis Presley, a Király is augusztus 16-án vesztette életét.

Így lett augusztus 16. a Szultán, a Király és a Királynő gyásznapja.