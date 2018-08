Két közlekedési rendőr kapcsolta le azt a 10 és 12 éves kislányt, akik a saját pizsipartyjukról megszöke, kézzel rajzolt térkép alapján elindultak Vancouverből Londonba, ami egy laza 4700 mérföld plusz egy óceán.

.@TransitPolice say 2 young girls are safe thanks to a bus driver who thought it was odd the pair boarded the bus just before midnight while wearing their pyjamas and holding a hand-drawn map. Police say the 10 and 12-year-old were having a sleepover when they snuck out pic.twitter.com/zZfqcLNgZq