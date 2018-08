Az IMF szerint akár egymillió százalék is lehet az infláció az év végéig Venezuelában, a bolivár (venezuelai pénznem) már most sem ér szinte semmit. Hétfőn lép életbe az az intézkedés, amit Nicolás Maduro elnök jelentett be: öt nullát levágnak a bolivár végből és új bankjegyek adnak ki. Hogy az ország pénzügyi gondjaira mennyiben fog megoldást jelenteni ez a lépés, az még kérdéses, mindenesetre a Reuters fotósorozata egészen jól megmutatja, mi a helyzet jelenleg. Egy bontott csirke megvásárlásához minimum egy nagyobb sporttáskányi bankó szükséges, de néhány sárgarépa vagy egy darab sajt is egy rakás pénzbe kerül, szó szerint.

