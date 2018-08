Ami persze csak a lánykori neve volt, 2002-től Puskás Ferenc Stadionnak hívták. De a lényeg, hogy 1953. augusztus 20-án, vagyis ma 65 éve adták át az ország legnagyobb és multifunkcionális stadionját. Az építkezés költségeit már 1945-ben elfogadta a parlament – a végleges költsége 160 millió forint volt, és hogy tudjunk viszonyítani: egy kiló kenyér 3 forint volt 1953 szeptemberében –, az első vázlattervek 1948-ban készültek el.

Az avatóünnepségen magyar-norvég atlétikai versenyt és Honvéd-Szpartak Moszkva futballmeccset is rendeztek, mindkettő magyar sikert hozott. Az avatáson a magyar párt- és állami vezetők mellett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság akkor elnöke, az amerikai Avery Brundage is jelen volt, de mivel imperialista országból érkezett, a díszpáholyba nem engedték be, a sajtóteraszról nézhette végig a ceremóniát.

Fotó: Magyar Rendőr

A stadionban az átadáskor nagyjából 78 ezer férőhely volt, és bár hivatalosan sosem érte el a százezres kapacitást, egy 1955-ös magyar-osztrák futballmeccset 104 ezren néztek meg itt. Később az állóhelyeket felszámolták, a kapacitása hetvenezer alá csökkent. 1965-től koncerteket is rendeztek itt, Louis Armstrong volt az első fellépő, a Queen, a Metallica, a Guns and Roses, az AC/DC, Michael Jackson, a Depeche Mode és a U2 is koncertezett itt. A bontása 2016 elején kezdődött, az új stadiont várhatóan jövőre adják át, az építése így nézett ki idén tavasszal a szomszédos sportarénából.