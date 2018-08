A horvát tengerpart északi részén, Novi Vinodolskiban nyaraltam pár napot. Rengeteg magyar jár ide, a legtöbb árus és vendéglátós néhány szót beszél is magyarul. Az egyik szuvenírboltban, teljesen váratlanul pillantottam meg Angela Merkelt, Andrej Kiska szlovák köztársasági elnököt és kicsivel felettük Áder Jánost. Merkelből és Kiskából volt több is, de Áderből csak három darab. Kétféle Áder János volt, egy meglepett arcú és kettő mogorva tekintetű. A mogorva Áder nagyon megtetszett és kicsit hezitálva el is hoztam az egyiket 40 kunáért (kb.1700 Ft).

Két nappal később, ma reggel végre kipróbálhattam az Áderem és azt kell, hogy mondjam nem bántam meg, hogy megvettem. Nagyon jót kávéztunk együtt. Köszönöm, Horvátország!