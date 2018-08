Zlatan Ibrahimovic sok zseniális gólt lőtt karrierje során, a leghíresebbet viszont pontosan ma 14 éve szerezte még az Ajax játékosaként:

A NAC Bredának lőtt találatát az év legszebb góljának választották az Eurosporton, és ez volt az, ami nemzetközileg is ismertté tette. Kilenc nappal később le is igazolta a Juventus, bár ebben az is közrejátszott, hogy sérülést okozott a csapattársának, Rafael van der Vaartnak.