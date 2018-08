Itt a Mindeközben vagy friss dolgokról írunk, vagy olyanokról, amik éppen szembejönnek az interneten és tátva marad tőle a szánk. Ezt a csodálatos videót totalcaros barátunk, Sipiúr látta meg a zvoleni (zólyomi) buszközlekedési vállalat Facebook-oldalán, és semmit nem kisebbít az érdemein, hogy az eredetije több hónapos.

Nem kell olyan szakavatott modellezőnek lenni, mint ő, anélkül is látja az ember, hogy milyen nagyszerűre sikerült a 280.03-as típusjelű Ikarus busz 1:87-es méretarányú mása. És ez még mozog is, nem is akárhogy. De innentől Sipiúr szakértelmére hagyatkozom, és átadom neki a szót: " A kormány nem csapkod, nem idegbeteg módjára megy át egyik végállásból a másikba, hanem szépen, komótosan, mint amikor a sofőr tekeri a nagy kormányt. És a tempó is tökéletes. Aztán ott vannak a táj részletei, meg a villamosok. Még az indexek is pontosan úgy villognak, mint a nagyokon, pedig fogadni mernék, hogy LED-ek villognak, de megoldották, hogy lassan világosodjanak és sötétedjenek az apró irányjelzők."