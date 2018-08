Ha esetleg még nem tudnánk, mit kérjünk, vagy mit ajándékozzunk a Hasukat Kedvelő Szeretteinknek karácsonyra, van egy tippem: októberben jelenik meg Snoop Doggy Dogg (aki a Martha and Snoop's Potluck Dinner Party című főzőshow egyik arca is egyben) első szakácskönyve. From Crook To Cook lesz a címe, benne pedig a rapper ötven kedvenc receptjét olvashatjuk, és bármilyen meglepő is, állítólag csupa kannabiszmentes fogást találunk benne. Aztán majd később jöhet a marihuánás folytatás.