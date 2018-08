amelyen a magyar kormányzati sikerek megerősítése, mi több, támogatása érdekében sikerül hasonló részvételi arányokat produkálni.

A képet Dragomán György megosztásában láttam meg, aki fel is idézte emlékeit erről a referendumról. Ezt nem először tette egyébként, annyira nem, hogy a 2016 őszi kvótanépszavazás előtt – ami hasonló komolyságú volt, mint a Ceaușescué, vagy mintha azt kérdezték volna meg, hogy jó lenne-e, ha jobb lenne az idő – az Indexnek is ideadta azt a novelláját, amit eredetileg 2005-ben írt, méghozzá két változatban is.