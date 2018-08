Az MMA, de talán úgy általában a küzdősportok legnagyobb sztárja, Conor McGregor magyar idő szerint október 7-én tér vissza csaknem két év után, méghozzá egy nála alig valamivel haloványabb ikon, a dagesztáni Habib Nurmagomedov ellen – aki történetesen jelenleg a könnyűsúly (70 kiló) világbajnoka. És bár a McGregor buszdobálásával bevezetett meccset már meghirdetésének napján minden idők legnézettebb bunyójának tippelték, a Ultimate Fighting Championship ezerrel tolja a hirdetéseket, beharangozókat és fellelkesítőket. Az éjjel már a hivatalos poszter is megjelent, méghozzá A.N.I.M.Á.L.T. változatban (ami a gifek korában nem tudom, miért akkora szám, de valamiért ennek a sajtóban nagy jelentőséget tulajdonítanak). Csak úgy izzik az ír meg az orosz zászlócska a szemekben:

Your OFFICIAL #UFC229 poster is here! pic.twitter.com/s5q4Ot8ICu