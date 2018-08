Van abban valami vicces, amikor pár nap után kinyitom a postaládámat – nyáron megesik az ilyen –, és egyszerre két levél is vár a bankomtól (vagyis három, de az most nem érdekes). Az egyikben, augusztus 15-i keltezéssel, arról tájékoztatnak, hogy a törlesztőm 57 202 forint lesz, mert véget ért a kamatperiódus, és új kezdődött. Amúgy eddig is ennyi volt, de hát az alapkamat sem változott több mint két éve, ez miért is változott volna.

Viszont ott a másik levél, egy nappal későbbi dátummal, miszerint a fizetendő törlesztőm valójában mégsem ennyi, hanem 56 389 forint lesz, mert csökkent, ezek szerint 813 forinttal a havi kezelési költségem. Jó hír ez, bár nem teljesen világos, hogyan is működik az a bank, ahol ennyien foglalkoznak az én kis pimf hitelemmel – aminek egy sokkal komolyabb problémáját amúgy tavaly november óta nem tudják megoldani, de ez mellékszál, amolyan Tékozló Homár-sztori –, hogy két napon belül két törlesztőt számolnak ki. De sebaj, izgatottan megyek a következő napokban is a postaládámhoz, ha kitart ez a tendencia, bő egy hét alatt 50 ezer alá kophat a törlesztőm.