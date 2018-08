Lionel Messinek nem megy az argentin válogatottban: veszített már el világbajnoki- és Copa América döntőt (kettőt is), a 2018-as oroszországi vb-n is már a legjobb 16 között kénytelen volt búcsúzni a tornától. Egyetlen egy sikere azért így is van: 10 éve aranyérmet szerzett Argentínával az olimpián: