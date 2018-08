Olvasónk, Tamás Vámosszabadinál lőtte ezt a képet csütörtök este a Dunáról. Az embereknek alig a térdéig ér a víz, ami az elmúlt hónapok aszályos időjárásának köszönhető.

Mint azt mi is többször megírtuk, három helyen is rekord alacsony vízállás volt a Dunán, Budapestnél például mindössze 61 centi magas a víz. Míg a fürdözők élvezik a pancsolást, addig a vízparti fák, növények megszenvedik ezt az időszakot. De a megváltás egy hidegfront kíséretében már péntek délutántól érkezik, a lezúduló csapadék a folyó vízszintjét is megnöveli majd.