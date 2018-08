Biztos van többféle Jennifer Lopez-film, én egy ideje nem igazán követtem a munkásságát az énekesnőből lett színésznőből lett celebritásból lett gettóikonnak, de a Shades of Blue című sorozat pár részét megnéztem, mert kíváncsi voltam, hogy a körülményei (származás, lakhely, családi állapot, betegség, idős és/vagy ápolásra szoruló rokon) miatt hátrányos helyzetben is talpraesett és szerethető latina karakterét tudja-e még hozni, és tudja, kérem szépen, hogyne tudná, korrupt zsarut alakít benne, akit az FBI megszorongat kicsit, és megzsarol a gyereke jövőjével, DE NEKI HELYÉN VAN A SZÍVE ÉS AZT TESZI AMI HELYES, míg az Álommeló című filmben Jennyfromtheblock egy áruházi eladót alakít, aki, amikor nem lesz kisfőnök, mert egy egyetemet végzett faszit léptetnek elő, panaszkodik egy sort, és ezt meghallgatva valami haver vagy a gyereke, mittudomén, de nem is érdekes, szóval valaki kamuprofilokat és kamuönéletrajzokat gyárt neki és így álláshoz jut, de hát neki csak a józan paraszti esze van meg, és fél, hogy le fog bukni, és le is fog, perszehogy, de a szíve meg a lelkesedése mindent legyűr és a végén a főnök is elismeri, hogy minek az az egyetem, ugye, Szilárd, itten józan paraszti észre van szükség, az érvényesüléshez az is elég.