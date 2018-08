Az Arsenal idén leköszönt edzője a héten látogatott Libériába, hogy átvegye egykori mentoráltjától, az aranylabdás államelnök George Weahtól a nyugat-afrikai ország legmagasabb állami kitüntetését, az Afrika Megváltásáért Humanitárius Rend Lovagi Főparancsnoki Fokozatát (ha van jobb fordítás a Humane Order of African Redemption with the rank of Knight Grand Commander titulusra, akkor várjuk a szerkesztőségbe). A reptéren Arsenal-mezbe öltözött rajongók százai fogadták a legendás trénert, még az ifjú Arséne Wengert is Wenger kezébe nyomták. Igen, ennek a gyereknek az a neve, hogy Arséne Wenger:

Weah egyébként azért ilyen hálás Wengernek (nem a gyereknek), mert a francia szerződtette 1988-ban az AS Monaco csapatához a csatárt – akinek az volt karrierje első európai klubja -, és négy év után onnan tudott dobbantani a Paris Saint-Germainbe, majd a Milanba. A mai napig ő az egyetlen afrikai, aki megkapta az Aranylabdát (It's a fucking disgrace, hogy Drogba soha nem kapta meg).

(Telegraph)