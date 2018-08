Ez meg hogy? Először tippeljen:

Ez kérem szépen 915 Röszkei játszótér

385 Szibériai óvoda

111 Interaktív Recsk-múzeum

Jó, ezért egyelőre még a szibériai Omszkig kell menni, de talán már nincs messze az idő, amikor máshol is megjelennek a biztonságot és erőt sugárzó óvodai játszóterek. Ez egyébként még a gulágot is a népi kultúrába olvasztó helyieknek is sok volt, de a (figyelem!) Golden Baby óvoda vezetősége szerint nagyon is indokolt volt háromméteres kerítésekkel és a tetején szögesdróttal körbekeríteni a játszóteret, mert a közelben van egy kollégium, tele tinikkel, akik bemásznak, dohányoznak, isznak és megrongálják a játékokat. A Golden Baby legfeljebb addig viccelődnek a fegyházovival az emberek, amíg más játszótereken a homokozóban játszadozó gyerekeik nem bukkannak használt óvszerekre.