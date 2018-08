Végre őszintén, szélesebb összefüggésben beszélhettünk az ötöslottóról, az erről szóló tudósításokat végző újságírók szakmai és morális felelősségéről, az objektivitás megkerülhetetlenségéről, de arról is, hogy ezúttal mely számok nem várhatók.

Dezső András kollégánk azonban, aki ugyan tapasztalt lottótudósító, alaposan félrevezette a nézőket, amikor kijelentette: a 3, 12, 24, 28 és 40-es számok ezúttal nem lesznek nyerőszámok. Hát, előrejelzése csak nyolcvan százalékos pontosságú volt, a 28-ast ugyanis kihúzták!!!!

És a 24 kétszeresét is, ami egyúttal a 12 négyszerese és a 3 16-szorosa, szóval ezek a számok is megbújnak valahol a győztes számokban. És persze, hogy szakmai tekintélyének súlyával úgy összezavarta a nézőket Dezső András – én is az ő javaslata alapján húztam be direkt egészen más számokat –, hogy nem is lett senkinek ötöse!