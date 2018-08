Dominic Monaghan filmes karrierje A Gyűrűk Ura-trilógiával kezdődött, a tévés meg a Lost című sorozattal, és ha nagyon genyók akarunk lenni, azzal folytatnák, hogy "...és ott is ért véget", mert azóta semmi olyat nem gurított, amire felkapta volna a fejét az ember. Na, majd most: Monaghan aláírt a már javában forgó Star Wars IX-hez, amit az a J.J. Abrams rendez, akivel ugye a Lost első évadában is együtt dolgozott. A szerepről szokás szerint nem tudni semmit, ha lesz infó, megírjuk.