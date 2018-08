Igaz, csak a briteknél, és 13 bulira (ebből három a Webleyben lesz), de akkor is. Minez annak ellenére, hogy Mel B, azaz Scary Spice alkohol- ÉS szexfüggőségét kikezelendő bevonul valami elvonóra, ahol ezt a kettőt egyszerre kiűzik az emberből. Ja, és nem a teljes együttes fog részt venni a fellépéseken, mert Victoria Beckham előre szólt, hogy ő ugyan nem megy vissza a balettba ugrálni, mert hát ő nincs is rászorulva, meg lássuk be: a mikrofonja sem volt éles sose koncerten, szóval minek menne. Mel B, Melanie Chisholm, Emma Bunton és Geri Horner ettől még ott lesz, lehet rohanni jegyet venni.