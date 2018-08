Elég bomba: nem csak jól néz ki, de nagyon informatív is az a vizualizáció, amit egy geográfus-adattudós készített a hidegháború óta tartó fegyverkezési versenyről. Will Geary az ötvenes évektől mostanáig tette térképre a nemzetközi fegyverkereskedelmet, azt, hogy a két (egykori?) szuperhatalom kinek és mennyit adott el hivatalosan hadászati termékekből a tankoktól a légvédelmi elhárítórendszereken át a kémműholdakig.

Mindez mozgóképen, olyan háborúelllenes korfestő zenékkel kísérve, mint a McCarthyzmust parodizáló Get that Communist, Joe, vagy későbbről a Black Sabbat, a Clash és a Rage Against the Machine:

Arms Sales: USA vs Russia from Will Geary on Vimeo.

Az adatok a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) adatbázisából származnak.