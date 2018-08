25 éve jelent meg a Settlers (a német verzió 1993 júniusában, az angol csak novemberben), ebből az alkalomból a brand jelenlegi tulajdonosa, a Ubisoft ünnepi kiadással jelentkezik. A The Settlers History Collection igazából az összes Settlers játék gyűjteménye lesz Settlers 1-től 7-ig (a régebbi részeknél nyilván megoldották, hogy elinduljanak mai pc-ken és Windows 10 alatt is), és november 15-én jelenik meg. Nekem ugyan a sorozat mindig is kicsit békés volt (az akciósabb stratégiákat jobban szeretem), de a lenti trailer az én szívemet is ellágyította.