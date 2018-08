Idén is közel 6 millió látogatót várnak a világ legnagyobb sörfesztiváljára, a müncheni Oktoberfestre. A z október szeptember 22-én kezdődő eseményre a német rendőrség is nagy erőkkel készül. Az idei biztonsági terv egy új elemet is tartalmaz: idén először 37 olyan rendőrt is bevetnek, akiknek különleges képességük van a körözött személyek felismeréséra.

Ők az úgynevezett super recogniserek, akik azzal a szuperképességgel rendelkeznek, hogy vizuálisan emlékeznek a bűnözők és körözött személyek arcvonásaira, és ezeket az Oktoberfest forgatagában is fel tudják ismerni. A rendőrség ezen kívül még több térfigyelő kamerát szerel fel és több rendőr fog testkamerát viselni. Ezeket a rendőröket a beengedőkapuknál vetik be.