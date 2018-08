Fotó: Mozinet

Kevesebb, mint egy hónap és bemutatják a magyar mozikban az Oscar-díjas Nemes Jeles László második filmjét, a Napszálltát. Ennek örömére a készítők Facebookon mutatták be a film legújabb plakátját.

A Jakab Juli főszereplésével készült filmet nagy várakozás előzi meg, világpremierje a velencei filmfesztiválon lesz, ahol az Arany Oroszlánért versenyezhet majd, de az is nagy megtiszteltetés, hogy ilyen erős mezőnybe beválogatták. Ezenkívül szerdán az is kiderült, hogy a Napszállta ott lesz a londoni filmfesztivál versenyprogramjában is.