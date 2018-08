Nem lennék most macskarajongó az új-zélandi Omauiban, a helyi tanács ugyanis éppen most nyújtott be egy indítványt, melynek értelmében minden házimacskát ivartalanítani, chipeltetni és regisztrálni kellene, az elpusztult állatok helyett pedig nem lehetne másikat tartani, azaz

gyakorlatilag kitiltanák a macskákat a faluból.

A javaslat hátterében nem a helyi vezetők macskagyűlölete áll, hanem az, hogy a szabadjára engedett házikedvencek iszonyatos pusztítást visznek végig az állatvilágban, kiváltképp a helyi madarakat tizedelik előszeretettel.

Az intézkedés amúgy tényleg nem alaptalan, évek óta köztudott, hogy a macskák vérengző gyilkosok, Ausztráliában pedig például olyannyira elfajult már a helyzet, hogy több helyen fizetnek az embereknek azért, hogy levadásszák az elvadult állatokat.

Ettől még persze sokan nem örülnek a dolognak, egy helyi lakos például arról beszélt, hogy a macskái nélkül olyan súlyos problémája lenne a rágcsálókkal, hogy alig tudna rendesen megélni a saját házában.

