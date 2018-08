Kutyakemény lesz a Mont Blanc körüli 171 km-es terep ultrafutás, mert már a chamonix-i rajtnál jó nagy esőt kaptak a nyakukba az indulók. A magas, 2000 méter feletti hegyeken csak rosszabb lesz, hóesésre és 1-2 fokra lehet számítani.

A legjobbak is 20-22 órát lesznek a pályán, a lassabbaknak 46 óráig is tarthat a szenvedés. Tíz magyarnak is szurkolhatunk. Fekete Dániel, Györgyi Gábor, Kovács Ádám, Kovács Edit, Kurucz András, Mancher István, Szabó Béla, Szigeti Csaba, Takács Zsolt és Wermescher Ildikó van a pályán a rajtlista szerint.