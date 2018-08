Ami egy magyarra lefordíthatatlan tréfa, ugye azt jelenti, hogy születésnapi buli, viszont angolul a párt és a buli is party. A producer/rapper/celebritás egy rádióműsorban beszélt róla, hogy a korábbi bejelentésével összhangban „100 százalék az esélye”, hogy 2024-ben indul az amerikai elnökválasztáson.

Az interjúban azt is elmondta, hogy bár nem ért egyet Donald Trump minden intézkedésével, még mindig bírja, és külön kiemelte, hogy szerinte jó gazdaságpolitikát folytat („Trump ain't fuckin' up the paper”). Aztán arról is beszélt, hogy Malcolm X, Gandhi, éa Martin Luther King Jr. is azért lett merénylet áldozata, mert túl baloldali és túl tisztességes (righteous) volt, amivel rosszat tett a gazdaságnak. „Ha pedig nem kavarsz be a gazdaságnak, akkor nem lőnek le” –mondta.

(Fader)