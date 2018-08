A külföldre is utazó orosz állampolgároknak két útlevelük van. Az egyik a külföldi utazásokra, a másik a belföldiekre. Talán meglepő, de valójában elég kevés orosznak van erre valóban szüksége, mert az állampolgárok 74 százaléka egész életében nem lépi át az államhatárt. Elsőre ijesztően magas szám, de a Russia Beyond the Headlines portál szerint az Egyesült Államokban is 64 százalék azoknak az aránya, akik egész életükben otthon maradnak.

Az orosz törvények szerint a 14 évnél idősebb állampolgároknak maguknál kell tartani a belföldi útlevelet, igaz arra is van utasítás, hogy a dokumentumokat biztos helyen kell őrizni, így jellemző, hogy csak valamilyen fénymásolatot hordanak az emberek maguknál. A világ legtöbb országában a belföldi azonosításhoz személyi igazolványt, vagy vezetői engedélyt, esetleg a nemzetközi utazásokra is alkalmas útleveleket használnak az állampolgárok, de az orosz megoldás sem példa nélküli, Észak-Korea és Ukrajna is a mai napig két teljesen hasonló formátumú, de eltérő felhasználású útlevelet ír elő a lakosoknak. Moszkva azonban most reformra készül, a tervek szerint 2025-ig szeretne modern plasztikalapú személyazonosítókat bevezetni.